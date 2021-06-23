Стали известны полные спецификации OPPO Reno6 Z

В апреле OPPO представила OPPO Reno5 Z в Сингапуре, и теперь уже распространяются слухи о его преемнике. На прошлой неделе информатор Абхишек Ядав сообщил об основных характеристиках грядущего телефона Reno6 Z. Хотя информации о прибытии Reno6 Z нет, свежая утечка от того же источника раскрыла все его характеристики.

Новая утечка показала, что OPPO Reno6 Z имеет 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц. Экран будет оснащен слоем защиты Gorilla Glass 5.

ColorOS 11.1 на базе ОС Android 11 может быть предварительно загружена на Reno 6Z. Устройство может быть оснащено 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Типстер ранее утверждал, что им может управлять чип Dimensity 800U.

Reno6 Z может быть оснащен батареей емкостью 4310 мАч и, вероятно, будет поставляться с быстрой зарядкой 33 Вт. Для селфи он может иметь 32-мегапиксельную переднюю камеру, а его задняя оболочка может быть оснащена 64-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельным сверхшироким объективом и 2-мегапиксельной макросъемкой.

Если утечка окажется правдой, Reno6 Z может в основном предложить улучшения в таких отделах, как внутренняя память и камеры, по сравнению с предыдущей моделью. Reno5 Z оснащен 6,43-дюймовым дисплеем AMOLED FHD+, Dimensity 800U, батареей емкостью 4310 мАч с зарядкой 30 Вт, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ памяти, 16-мегапиксельной фронтальной камерой и 48-мегапиксельной четырехкамерной камерой.

Источник — Astera.