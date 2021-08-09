Стали известны полные характеристики Vivo Y53s в Индии

Vivo анонсировала в Индии новый смартфон под названием Vivo Y53s. Это не совсем новый телефон, поскольку он дебютировал во Вьетнаме в прошлом месяце. Вот вся информация о спецификациях, функциях и ценах Vivo Y53s.

Устройство оснащено 6,58-дюймовым ЖК-экраном с водяной насечкой. Он предлагает разрешение Full HD + 1080 x 2408 пикселей. Для селфи у него есть фронтальная камера на 16 Мп.

На тыльной стороне Vivo Y53s есть модуль вертикальной камеры. Он включает в себя 64-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельную макро-камеру. На устройстве предустановлена ​​ОС Android 11 на базе пользовательского интерфейса FunTouch OS 11.1.

Чип MediaTek Helio G80 присутствует под капотом Vivo Y53s. В телефоне 8 ГБ оперативной памяти и 3 ГБ расширенной оперативной памяти. Он предлагает 128 ГБ встроенной памяти и специальный слот для карт памяти microSD для дополнительной памяти.

Y53s имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт через USB-C. Кнопка питания на правом краю устройства выполняет функцию датчика отпечатков пальцев. Он поставляется с другими функциями подключения, такими как поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS и разъем для наушников 3,5 мм.

Vivo Y53s стоит 19 490 рупий (~ 262 доллара США) и представлен в двух цветах: Fantastic Rainbow и Deep Sea Blue. Он доступен для покупки через Amazon India, Vijay Sales, Croma и Sangeetha Mobiles.

Источник — Astera.