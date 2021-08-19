Несколько дней назад новый телефон Gionee с номером модели GNS2112Y был сертифицирован телекоммуникационным органом TENAA. В листинге есть вся информация о его характеристиках и дизайне. Интересно, что телефон GNS2112Y может похвастаться дизайном, похожим на серию Xiaomi Redmi Note 10.

В списке TENAA Gionee GNS2112Y указано, что он имеет размеры 174 x 81 x 11 мм и вес 214,5 грамма. Аппарат довольно толстый, хотя в нем нет массивной батареи. Ожидается, что он будет выпущен в Китае в черном, белом, синем и красном цветах.

В телефоне есть массивный 6,81-дюймовый экран с дырочками, который предлагает разрешение HD + 720 x 1600 пикселей. Это телефон 4G с восьмиъядерным процессором с тактовой частотой 2,0 ГГц. К сожалению, он работает на устаревшей ОС Android 9 Pie и оснащен батареей емкостью 3920 мАч.

Смартфон, скорее всего, поступит в Китай с вариантами оперативной памяти 4 ГБ и 6 ГБ. Он может быть в вариантах хранения, таких как 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.

Изображения GNS2112Y предполагают, что он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев. В листинге TENAA четко не упоминаются детали передней и задней камеры смартфона. Кажется, он оснащен тройной камерой. Дизайн настройки задней камеры аналогичен серии Redmi Note 10.

Информация об окончательном торговом названии устройства отсутствует. Компания может представить его позже в этом месяце.

Источник — Astera.