Стали известны подробности аксессуаров для серии Huawei P50

О Huawei P50 серии было объявлено вчера, и, также были представлены несколько аксессуаров для новых телефонов. Хотя большинство из них являются чехлами, один из них является первой площадкой для беспроводной зарядки с несколькими катушками.

Чехлы с художественной тематикой Huawei P50 и P50 Pro

Как и серия Mate 40, Huawei также анонсировала чехлы Art Theme для серии P50. Корпуса доступны в четырех цветных вариантах для P50 и P50 Pro. Помимо привлекательного дизайна, кейсы также имеют встроенную подставку и обеспечивают дополнительную защиту по углам. Huawei также создала подходящие темы, которые пользователи могут применять на своих телефонах. Вы можете купить чехол на Vmall по цене 199 йен (~ 30 долларов) за штуку.

Чехол для кольцевой вспышки Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pro также получил эксклюзивный чехол для кольцевой вспышки со встроенной кольцевой вспышкой, когда вы хотите сделать селфи или записать видеоблог. На корпусе есть кнопка переключения между тремя уровнями яркости и тремя цветовыми температурами (теплый, холодный и смешанный). Он заряжается с помощью обратной беспроводной зарядки, что объясняет, почему он подходит для Huawei P50 Pro. Чехол для кольцевой вспышки доступен в розовом и белом цвете на Vmall по цене 299 йен (~ 46 долларов).

Чехол Smart Window для Huawei P50 series

Если вы хотите что-то более стильное, есть умный откидной чехол с прозрачной частью, который позволяет вам видеть время, дату, погоду и ваши уведомления. Чехол также автоматически разбудит телефон при открытии и переведет его в режим сна, когда он закрыт. Он стоит 229 иен (~ 35 долларов) и доступен в черном и сером цветах.

Силиконовый чехол и кожаный чехол для Huawei P50 series

Huawei также выпустила силиконовые чехлы для новых телефонов, которые доступны в пяти цветах, включая черный, светло-зеленый и оранжевый, по цене 99 йен (~ 15 долларов США). Кожаный чехол дороже — 199 йен (~ 30 долларов), он поставляется в классическом черном и сером цветах и ​​имеет встроенную подставку.

Мультикатушечное беспроводное зарядное устройство Huawei

Huawei также анонсировала беспроводное зарядное устройство с несколькими катушками, которое может заряжать три элемента одновременно с мощностью до 15 Вт на одно устройство. Подушечка имеет форму гигантской вытянутой пилюли и имеет тканевую поверхность. Он также имеет порт USB-C для подключения адаптера питания. Технические характеристики неизвестны, как и цена. Мы надеемся, что Huawei скоро раскроет эти подробности.

Источник — Astera.