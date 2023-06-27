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Стали известны основные характеристики смартфона Samsung Galaxy M34

Автор На чтение 1 мин Просмотров 51 Опубликовано

Samsung в новый смартфон Galaxy M-серии установит большой аккумулятор.
Недавно корейский производитель выпустил Galaxy M54 с аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, теперь стало известно, что какая батарея будет в Galaxy M34.

На индийском Amazon были раскрыты параметры Galaxy M34. Этот аппарат получит не только большой емкости питающий элемент, но также 6,5-дюймовый AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц и 50 Мп камеру с оптической стабилизацией.

Samsung Galaxy M34 в Индии поступит в продажу 7 июля, цены раскроют в день старта продаж, но инсайдеры уверяют, что цена за устройство не превысит 245 долларов.

Samsung Samsung Galaxy M34
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