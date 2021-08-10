Стали известны основные характеристики ASUS ROG Phone 5S

ASUS анонсировала ROG Phone 3 в первой половине 2020 года. Во второй половине года она представила ROG Phone 3S с улучшенным чипом. Ранее в этом году тайваньский производитель анонсировал серию игровых смартфонов ROG Phone 5. Свежая информация показывает, что вскоре компания может выпустить ROG Phone 5S с обновленными характеристиками.

Типстер Мукул Шарма поделился изображением того, что кажется снимком из списка розничных продавцов. На изображении показаны основные характеристики неанонсированного ROG Phone 5S. В нем говорится, что следующий телефон ROG будет оснащен OLED-панелью с частотой обновления 144 Гц.

Snapdragon 888 Plus, который является разогнанной версией Snapdragon 888 будет присутствовать под капотом ROG Phone 5S. Он будет поддерживаться батареей емкостью 6000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 65 Вт. Ожидается, что он поступит в вариантах, таких как 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища и 18 ГБ ОЗУ + 512 ГБ хранилища. Остальные детали смартфона еще не подтверждены.

Тайваньская компания анонсировала ROG Phone 3S в июле. Следовательно, ожидается, что ROG Phone 5S скоро появится на некоторых рынках. Предполагается, что компания может представить его 16 августа.

ASUS ROG Phone 5 имеет AMOLED дисплей 6,78 дюйма, который предлагает разрешение 1080 х 2448 пикселей и частоту обновления 144Hz. Он поставляется с защитой экрана Gorilla Glass Victus. Смартфон имеет 24-мегапиксельную переднюю камеру и 64-мегапиксельную + 13-мегапиксельную + 5-мегапиксельную тройную камеру, а также аккумулятор емкостью 6000 мАч, обеспечивающий быструю зарядку 65 Вт.

Источник — Astera.