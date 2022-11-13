Стали известны основные города Dota 2 на сезона DPC 2023 года

International – не единственное время в году, когда Dota 2 выходит на международный уровень. Мейджоры – это возможность создать глобальное соперничество и сюжетные линии, приглашая региональных чемпионов соревноваться друг с другом. Котировки на будущие турниры по Dota 2 будут представлены в букмекерской конторе Marathonbet. На сайте «РБ» для удобства в использовании можно скачать Марафонбет на андроид.

Согласно инсайдерскому источнику, представленному журналистом Dota 2 Пандорой, мейджоры Dota Pro Circuit 2023 года пройдут в следующих трех городах: Лима (Перу), Бали (Индонезия) и Катовице (Польша).

Информация была предоставлена несколькими источниками, что еще больше усиливает достоверность этих утечек. Хотя места проведения подтверждены, порядок, в котором они будут принимать мейджоры DPC, не раскрывается. Точные места проведения также не были подтверждены, хотя на мейджоры повлияют изменения правил DPC, которые произойдут в 2023 году.

Катовице — один из самых исторических городов в киберспорте, принимающий крупные события в нескольких играх с 2010 года. Во многом это связано с проведением серии турниров IEM Katowice по Counter-Strike: Global Offensive. Три из этих соревнований были крупными, и многие сторонние турниры по CS GO останавливались в этом городе. Valve имеет большой опыт работы в Польше, что делает этот город вполне правдоподобным местом для проведения мейджора по Dota 2 в 2023 году.

Лима — не самый большой город в киберспорте, но проведение там мейджора – это большой кивок в сторону южноамериканской сцены Dota 2. На TI11 многие южноамериканские команды выступили выше ожиданий, а Thunder Awaken заняла 5-е место в истории Южной Америки. Перу также сравнялась с Россией по количеству представленных стран на The International 2022 – по 13 игроков. Перу это особенно горячая точка для Dota 2 в Южной Америке, поэтому мейджор в столице – это хороший жест в адрес сообщества.

Бали (Индонезия) – странный представитель этой группы, но сама Dota 2 чрезвычайно популярна в Юго-Восточной Азии. Несколько соревновательных команд и игроков родом из этого легиона, а база случайных игроков недавно выросла благодаря бесплатной аркане Swag Bag. Индонезия была родиной трех игроков на The International 2022, но всего из Юго-Восточной Азии приехало 15 спортсменов. Несомненно, эти игроки захотят хорошо выступить на своей родной земле.