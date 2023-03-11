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Стали известны официальные российские цены на желтый iPhone 14

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Американская компания представила смартфоны iPhone 14 в новом желтом цвете.

В России аппараты также будут доступны для покупки, а например, в каталоге «Эльдорадо» уже даже указали стоимость.

На это обратили внимание журналисты портала Hi-Tech Mail.ru, который также сообщили, что смартфоны в желтом цвете будут предлагаться еще и в магазинах re:Store и «М.Видео».

На мировом рынке новинка будет доступна для покупки с 14 марта, а в Россию она приедет немного позже.

Итак, iPhone 14 в версии со 128 ГБ в желтом цвете оценили в 89 999 рублей, а за модификации с 256 и 512 ГБ попросят 103 999 и 125 999 рублей, что дороже, чем смартфон в другом цвете.

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