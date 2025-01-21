Стали известны новые подробности о грядущем флагмане Xiaomi Mi 15 Ultra

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 15 Ultra прошел процесс сертификации EMVCo, что подтверждает его готовность к выходу на рынок.

Согласно отчёту The Tech Outlook, сертификация раскрывает интересные особенности устройства, включая улучшенные возможности съёмки, новый процессор Snapdragon и интеграцию запатентованных технологий.

Модель Mi 15 Ultra с номером 25010PN30G получила сертификат на поддержку NFC. Также указано, что модель будет работать на базе XiaomiHyperOS 2.0, основанной на Android 15.

Интересной особенностью станет разработанный компанией чип «Small Surge», который, по предварительным данным, должен повысить производительность или качество изображения.

В сочетании с мощной системой обработки изображений и новым процессором, Mi 15 Ultra обещает выдающуюся производительность.

Ожидается, что Xiaomi Mi 15 Ultra станет одним из самых инновационных смартфонов года с уникальными функциями и глобальным релизом, запланированным на конец 2025 года.