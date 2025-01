Стали известны некоторые характеристики Nothing Phone (3a) и Nothing Phone (3a) Pro

Nothing собирается представить свои новые смартфоны Nothing Phone (3a) и Nothing Phone (3a) Pro на мероприятии 4 марта. Компания уже анонсировала дебют этих новинок и постепенно подогревает интерес к своим новинкам.

Эти устройства станут преемниками Nothing Phone (2a) и будут доступны в различных цветах и конфигурациях памяти.

Nothing Phone (3a) будет предлагаться в двух вариантах: с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища, а также с 12 ГБ и 256 ГБ. Он будет доступен в черном и белом цветах.

Информация о Nothing Phone (3a) Pro пока что скромнее, но предполагается, что он будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, доступен в черном и сером вариантах.

Оба устройства будут работать на Nothing OS 3.1 на базе Android 15, но не поддерживают расширение памяти через карты microSD. Цены на новые модели пока не объявлены.

Также ходят слухи, что флагманский Nothing Phone (3) может быть анонсирован позже в этом году, но не на мартовском мероприятии.