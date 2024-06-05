Стали известны лучшие смартфоны для мобильных игр в 2024 году

Портал iGuides опубликовал список пяти лучших смартфонов, предназначенных для мобильных игр.

На первом месте находится ASUS ROG Phone 8 Pro, оснащенный мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3. Устройство отличается ярким экраном с частотой обновления до 165 Гц, наличием дополнительных кнопок на торцах, поддержкой внешнего кулера Aero Active, наличием разъема для наушников и двумя портами для зарядки.

На втором месте располагается геймерский смартфон RedMagic 9 Pro Plus, также оснащенный процессором Snapdragon 8 Gen 3. Он имеет большой аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт и экраном без вырезов, где селфи-камера расположена под экраном. Кроме того, данная модель оснащена встроенным кулером.

Также в список включен флагманский смартфон iPhone 15 Pro Max, который, в отличие от конкурентов на базе Android, поддерживает несколько полноценных портов для ПК-игр, таких как Resident Evil 4, 8, Death Stranding и Assassin’s Creed Mirage, который выходит 6 июня.

Среди других рекомендуемых устройств для фанатов мобильных игр упоминаются OnePlus 12 и Black Shark 5 Pro.