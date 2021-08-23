Стали известны ключевые характеристики Xiaomi Mi 11T и Mi 11T Pro

Xiaomi проведет глобальный запуск серии Xiaomi Mi 11T 23 сентября. Ожидается, что компания заменит прошлогодние смартфоны Mi 10T и Mi 10T Pro на Xiaomi Mi 11T и Mi 11T Pro, соответственно. Китайский информатор разделил ключевые характеристики дуэта Mi 11Т, чтобы показать, что ожидать от него. Новая информация повторяет то, что появилось в недавних утечках .

Согласно прогнозу, Xiaomi Mi 11T будет оснащен дисплеем с частотой 120 Гц и будет работать на чипсете Dimensity 1200. Его основная камера будет оснащена 64-мегапиксельной камерой. Mi 11T Pro будет оснащен OLED-панелью с частотой 120 Гц и будет работать под управлением Snapdragon 888 SoC. Он может содержать аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 120 Вт. Вероятно, ванильная модель также будет иметь OLED-панель. Напомним, прошлогодние телефоны Mi 10T и Mi 10T Pro имели ЖК-экран 144 Гц.

В прошлом году Xiaomi переименовала Mi 10T в Redmi K30S в Китае. Вероятно, Mi 11T может появиться на китайском рынке с Redmi K40S или другим именем. Пока неясно, будет ли обновленная версия Mi 11T Pro доступна в Китае.

Источник — Astera.