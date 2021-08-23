Стали известны ключевые характеристики Realme Pad

Недавно Realme сообщила о Realme Pad, анонсируя серию смартфонов Realme GT и ноутбуков Realm Book в Индии. Компания подтвердила, что планшет будет оснащен панелью AMOLED. Предыдущие отчеты раскрыли некоторые другие детали, такие как размер батареи и конфигурация камеры. Китайский источник поделился ключевыми характеристиками Realme Pad.

Согласно информатору, Realme Pad будет оснащен 10,4-дюймовой панелью AMOLED и будет питаться от батареи на 7100 мАч. Сзади он будет оснащен одиночной камерой. Для аудиофилов первый планшет Realme будет оснащен четырьмя динамиками. Как показали предыдущие отчеты, устройство имеет размеры 246 x 156 x 6,8 мм.

В прошлых отчетах утверждалось, что на его задней стороне будет 8-мегапиксельная камера с автофокусом, а на передней — 8-мегапиксельная камера с фиксированным фокусом. Он может поставляться с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ для хранения.

Мельница слухов еще не раскрыла процессор Realme Pad. Следовательно, неясно, будет ли устройство поддерживать подключение 5G. Предполагается, что планшет будет доступен только в вариантах Wi-Fi и Wi-Fi + LTE. Вполне вероятно, что Realme Pad может поддерживать стилус. Просочившиеся изображения устройства показали, что оно может быть как минимум двух цветов, например, серого и золотого.

Источник — Astera.