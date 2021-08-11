Стали известны ключевые характеристики iQOO 8 и iQOO 8 Pro

Компания iQOO готова анонсировать флагманские телефоны iQOO 8 и iQOO 8 Pro 17 августа в Китае. В преддверии запуска компания постепенно сообщала ключевые особенности серии iQOO 8. Свежая утечка раскрыла ключевые характеристики iQOO 8 и iQOO 8 Pro.

iQOO 8 Pro оснащен 6,78-дюймовой панелью Samsung AMOLED E5 с выровненным по центру отверстием и изогнутыми краями. Он будет поддерживать разрешение 2K. Устройство питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт, который может полностью зарядить его примерно за 19 минут. Утечка также предполагает, что он поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Тройной блок задней камеры iQOO 8 Pro включает 50-мегапиксельную основную камеру со стабилизацией кардана. Он сочетается с 48-мегапиксельной сверхширокой камерой и 16-мегапиксельным телеобъективом с поддержкой OIS. Другие функции, которые будут доступны в iQOO 8 Pro, включают ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на дисплее, линейный двигатель оси X и аудиочип Hi-Fi. На основе прошлых отчетов можно сказать, что iQOO 8 Pro будет оснащен чипсетом Snapdragon 888 Plus, до 12 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ расширенной оперативной памяти, до 256 ГБ встроенной памяти и Android 11 на базе OriginOS.

IQOO 8 будет оснащен плоским дисплеем, поддерживающим разрешение Full HD +. Он оснащен аккумулятором емкостью 4350 мАч, который поддерживает быструю зарядку 120 Вт. В утечке утверждается, что он может полностью зарядиться всего за 18 минут.

Для фотографии он будет оснащен тройной камерой на 48 мегапикселей + 13 мегапикселей + 13 мегапикселей. Он включает в себя другие функции, такие как оптический сканер отпечатков пальцев на экране и двойной линейный двигатель по оси X. Неясно, имеет ли iQOO 8 чип Snapdragon 888 Plus или Snapdragon 888.

Источник — Astera.