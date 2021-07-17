Стали известны ключевые детали Honor Magic 3 и Magic 3 Pro

Недавно Honor подтвердила, что 12 августа она проведет глобальную презентацию серии флагманских телефонов Honor Magic 3. В отчетах утверждается, что в линейку входят два телефона, а именно Magic 3 и Magic 3 Pro. Свежая информация раскрыла цены на обе модели.

Ожидается, что Honor Magic 3 и Magic 3 Pro станут первыми в мире флагманскими телефонами на базе чипсета Snapdragon 888 Plus. Согласно My Drivers, технический блогер сообщил, что Magic 3 будет стоить около 4000 юаней (~ 617 долларов США), тогда как Magic 3 Pro с более мощной конфигурацией будет стоить около 5000 юаней (~ 771 доллар США).

Недавние отчеты показали, что Magic 3 будет иметь экран-водопад с двойной дырочкой. Это может быть 6,76-дюймовый дисплей с разрешением 2772 x 1344 пикселей. Устройство может иметь до 12 ГБ оперативной памяти и может быть оснащено четырьмя камерами. Ожидается, что телефон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт.

С другой стороны, предполагается, что Honor Magic 3 Pro будет оснащен экранной камерой и дисплеем с высоким разрешением 1228 пикселей. Как и Magic 3, модель Pro может поставляться с Snapdragon 888 Plus SoC. Ожидается, что это устройство будет поддерживать быструю зарядку 100 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт.

Ходят слухи, что Magic 3 Pro будет оснащен основной камерой с высокопиксельным сенсором и телеобъективом перископа со 100-кратным зумом. Помимо впечатляющих возможностей съемки на большом расстоянии, ожидается, что он также предложит первоклассные возможности фотосъемки при слабом освещении.

Источник — Astera.