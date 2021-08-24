Стали известны характеристики Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro

Xiaomi, как ожидается, представит Xiaomi 11T и 11T Pro в сентябре. Свежий твит Ishan Агарвал показал, что серия 11Т будет включать в себя стандартные и Pro варианты.

Предстоящие модели Mi 11T не будут называться Mi 11T и Mi 11T Pro. Сообщается, что Xiaomi решила убрать бренд «Mi» из названий своих будущих устройств для глобальных рынков. Следовательно, похоже, что предстоящие флагманские телефоны будут называться Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro.

11T и 11T Pro будут поставляться в двух цветах: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. Европейский розничный продавец перечислил варианты хранения Mi 11T 128 ГБ и 256 ГБ за 633,96 фунтов стерлингов (~ 871 доллар США), тогда как модель на 256 ГБ оценена в 660,95 фунтов стерлингов (~ 908 долларов США).

Варианты Mi 11T Pro, такие как 128 ГБ и 256 ГБ, были замечены по цене 758,69 фунтов стерлингов (~ 1042 доллара США) и 785,42 фунтов стерлингов (~ 1079 долларов США). Ожидается, что эти модели появятся в трех цветах, таких как небесно-синий, лунный белый и метеоритный серый.

Ходят слухи, что Mi 11T и Mi 11T Pro будут оснащены OLED-панелью с частотой 120 Гц. Ванильная модель будет поставляться с чипом Dimensity 1200 и 64-мегапиксельной системой с тройной камерой, тогда как модель Pro может предложить Snapdragon 888, 108-мегапиксельную тройную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

Источник — Astera.