Стали известны характеристики Vivo Y53s

После запуска смартфонов Vivo Y31s (версия t1) и Vivo Y52s (версия t1), Vivo, похоже, готовится анонсировать новый смартфон t1 под названием Vivo Y53s (версия t1). Список продуктов из неизданных телефона теперь доступна на веб — сайте China Телком. Выявлены характеристики и цена устройства. Листинг предполагает, что это будет новый вариант чипсета Y53s.

Vivo Y53s (версия t1) имеет 6,58-дюймовую ЖК-панель IPS с каплевидным вырезом. Он обеспечивает разрешение Full HD + 1080 x 2408 пикселей. Устройство оснащено фронтальной камерой на 8 мегапикселей, а на задней панели установлена ​​система с двумя камерами 64 мегапикселя + 2 мегапикселя.

Vivo Y53s оснащен Snapdragon 480, тогда как его будущая версия t1 управляется чипом Dimensity 700. Устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.

Y53s (версия t1) работает на ОС Android 11 и имеет батарею емкостью 4910 мАч. Смартфон имеет размеры 163,95 x 75,30 x 8,5 мм и весит 189 граммов.

В листинге упоминается, что варианты Y53s на 128 и 256 ГБ (версия t1) будут стоить 1999 юаней (~ 308 долларов США) и 2199 юаней (~ 339 долларов США) соответственно. Поскольку телефон еще не стал официальным, цена может быть неверной. Скорее всего, он появится в цветовых вариантах, таких как «Звездная ночь», «Радужный» и «Морская соль». Ожидается, что очень скоро он будет запущен в Китае.

Источник — Astera.