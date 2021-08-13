Стали известны характеристики серии iQOO 8

Было выпущено множество деталей, касающихся серии iQOO 8, запуск которой состоится 17 августа. Согласно недавнему рекламному плакату, опубликованному Vivo, все модели серии iQOO 8 будут поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 120 Вт, которая является первой разработкой компании. Кроме того, флагманский iQOO 8 Pro будет иметь беспроводную зарядку 50 Вт и обратную зарядку 10 Вт, что является еще одним новшеством для компании.

Новый рендер, выпущенный сегодня, также дополнительно осветил красивый белый цвет iQOO 8 Pro и спортивный дизайн в стиле BMW. Рендеринг также показал настройку задней камеры под дисплеем. Некоторая информация о ценах также доступна для iQOO 8 Pro, так как его цена была определена в 5299 юаней (~ 818 долларов США), хотя некоторые ключевые детали для устройства все еще отсутствуют.

iQOO дебютировал с зарядкой вспышки 120 Вт в 2020 году для своего флагмана iQOO 5 Pro, в то время как в младших моделях серии она отсутствовала. Таким образом, решение распространить зарядку вспышки на 120 Вт на все модели линейки 8-й серии 2021 года впечатляет. Дополнительные функции зарядки предоставлены 8 Pro, с беспроводной зарядкой 50 Вт и обратной беспроводной зарядкой 10 Вт. Функция обратной беспроводной зарядки позволяет использовать iQOO 8 Pro для зарядки некоторых устройств при определенных условиях.

IQOO 8 Pro будет поставляться с процессором Snapdragon 888+ и экраном с разрешением 2K. В настоящее время все еще неясно, будет ли глобальное развертывание устройства в других странах. Некоторые мелкие детали станут известны по мере приближения 17 августа к дате запуска серии iQOO 8.

Источник — Astera.