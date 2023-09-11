Стали известны характеристики предстоящего Samsung Galaxy A25 5G

В предстоящем году компания Samsung планирует обновить свои смартфоны среднего класса из серии A. Обычно эти устройства представляются в марте-апреле. По этому расписанию можно ожидать появление, например, Galaxy A25 в 2024 году. Однако утечки уже указывают на то, что аппарат может быть представлен ранее. Известный инсайдер Антони на X поделился основными характеристиками устройства.

Скорее всего, Galaxy A25 5G будет оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-экраном. Предполагается, что это будет FHD+ панель с вырезом и высокой частотой обновления. На задней панели ожидается основная камера на 50 Мп. Утечка рендера также указывает на наличие еще двух камер. Предыдущие утечки также показывали фронтальную камеру на 13 Мп.

По слухам, Galaxy A25 5G будет работать на чипсете Samsung Exynos 1280, таком же, как в Galaxy A53 5G 2022 года и Galaxy M34 5G. Предполагается, что устройство будет функционировать на пользовательском интерфейсе One UI 6, основанном на операционной системе Android 14. Также поступают сведения о версии с 8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, смартфон, вероятно, будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, возможно, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.