Стали известны характеристики предстоящего Redmi 10

Xiaomi незаметно выпустила Redmi 10. В настоящее время устройство анонсировано для Малайзии. Но в ближайшие дни он должен появиться на других рынках. Преемник Redmi 9 предлагает обновленные функции повсюду.

Характеристики Redmi 10 совпадают с пресс-релизом, которым Xiaomi случайно поделилась несколько дней назад. Телефон поставляется с новым дизайном в соответствии с серией Redmi Note 10.

Телефон выполнен в пластиковом корпусе и доступен в трех цветах: Carbon Grey, Pebble White и Sea Blue. Первые два варианта цвета имеют матовую поверхность, а второй — глянцевую. Размеры устройства составляют 161,95 x 75,53 x 8,92 мм, а вес — 181 г.

В смартфоне присутствует 6,5-дюймовая ЖК — панель с разрешением 2400 х 1080 пикселей, частотой обновления AdaptiveSync (45Hz, 60 Гц, 90 Гц), и центрированным пуансоном отверстием. Панель поддерживает как режим чтения 3.0, так и отображение при солнечном свете.

Кроме того, он оснащен чипсетом MediaTek Helio G88 в сочетании с оперативной памятью до 6 ГБ и внутренней памятью 128 ГБ. Что касается программного обеспечения, то телефон работает под управлением MIUI 12.5 на базе Android 11.

Что касается оптики, на задней панели устройства находится установка с четырьмя камерами, состоящая из основного датчика на 50 МП, сверхширокого датчика на 8 МП, макросъемки на 2 МП и датчика глубины на 2 МП. В то время как для селфи и видеозвонков он использует 8-мегапиксельную камеру.

Что касается подключения, смартфон поддерживает две SIM-карты, 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS (GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS), порт USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм.

Другие функции телефона включают боковой датчик отпечатков пальцев, двойные стереодинамики, слот для карт MicroSD и ИК-передатчик. И последнее, но не менее важное: он оснащен батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт (зарядное устройство 22,5 Вт входит в комплект) и обратной зарядки 9 Вт.

Источник — Astera.