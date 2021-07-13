Стали известны характеристики OPPO Reno6 Z 5G перед запуском

Reno6 Z 5G — новый представитель семейства Reno6, запуск которого запланирован на следующую неделю. Сначала телефон будет представлен в Таиланде, а позже появится на других рынках. В преддверии запуска появилось больше пресс-рендеров устройства.

Изображения были опубликованы в Твиттере Эваном Блассом, и они показывают устройство в той же отделке Aurora, в которой доступны другие телефоны Reno6. Reno6 Z 5G имеет плоский дисплей, хотя, похоже, стекло сверху имеет размер 2.5D, поэтому по краям видна небольшая кривая. Хотя лицевые панели довольно тонкие, подбородок толще остальных. Также есть отверстие в верхнем левом углу для фронтальной камеры.

Reno6 Z 5G имеет три задние камеры, расположенные вертикально друг над другом, а основная камера — это датчик на 64 МП, согласно надписи на корпусе камеры. OPPO сообщила, что вся серия Reno6 будет иметь новую отделку Reno Glow, которая придает телефонам матовый и блестящий вид. Как и ожидалось, цветовая гамма Aurora будет выглядеть по-разному в зависимости от источника света.

OPPO также отказалась от плоской рамы, похожей на iPhone 12, которую она приняла для Reno6 5G, в пользу более удобной изогнутой рамы. На телефоне кнопка включения находится справа, а качелька регулировки громкости — слева.

Наряду с просочившимися рендерами на промо-странице веб-сайта OPPO Thailand также показана серая/черная версия Reno6 Z 5G. Есть также некоторые подтвержденные спецификации, такие как процессор Dimensity 800U и поддержка зарядки VOOC мощностью 30 Вт. Другие телефоны Reno6 поддерживают быструю зарядку 65 Вт.

Reno6 Z 5G запускается в Таиланде 21 июля.

Источник — Astera.