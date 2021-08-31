Стали известны характеристики камеры Vivo X70 Pro +

Предстоящий Vivo X70 Pro + был замечен в 3C сертификации Китая и консоли Google Play. В этом списке представлены такие характеристики, как набор микросхем, оперативная память и возможности быстрой зарядки смартфона. Свежие утечки теперь раскрыли конфигурацию камеры и цветовые варианты смартфона.

Китайский информатор утверждал, что Vivo X70 Pro + будет оснащен 48-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом Sony IMX598 с микрокадровой стабилизацией, 12-мегапиксельной телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом и поддержкой OIS, а также 8-мегапиксельной камерой с перископическим зумом, которая будет поставляться с 5-кратным оптическим зумом, 60-кратным цифровым масштабированием и поддержкой OIS.

Ранее сегодня Vivo подтвердила, что серия Vivo X70 станет первым телефоном с оригинальными стеклянными линзами ZEISS. Кроме того, интернет-провайдер Vivo V1 будет доступен для расширенных возможностей фотографирования.

Предполагается, что телефон Vivo V2145A, сертифицированный 3C, будет выпущен как Vivo X70 Pro +. В листинге указано, что он может поставляться с поддержкой быстрой зарядки 55 Вт. Ожидается, что устройство будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. X70 Pro + может поставляться с аккумулятором емкостью 4500 мАч.

X70 Pro + оснащен 6,78-дюймовым экраном AMOLED FHD + 120 Гц с изогнутыми краями. Он оснащен процессором Snapdragon 888 SoC и 12 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что он будет поставляться с другими характеристиками, такими как 256 ГБ встроенной памяти, ОС Android 11 и экранный сканер отпечатков пальцев.

Источник — Astera.