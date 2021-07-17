Стали известны характеристики и цены Oppo Reno6 Z 5G

Запуск смартфона Oppo Reno6 Z 5G запланирован на 21 июля в Таиланде. Видео с распаковкой взято с канала Vy Vo Xuan и раскрывает большую часть деталей будущего смартфона.

Начиная с цены, в видео утверждается, что телефон стоит 410 долларов и поставляется в вариантах черного и серебристого цветов. Смартфон поставляется в коробке синего цвета, которая включает в себя телефон, зарядный блок на 30 Вт, кабель USB Type-C и пару наушников.

Смартфон, входящий в состав Reno6 Z 5G, оснащен 6,43-дюймовым перфорированным AMOLED-дисплеем с разрешением Full-HD +. Дисплей также выполняет функцию встроенного сканера отпечатков пальцев для дополнительной безопасности.

Он имеет 32-мегапиксельную селфи-камеру и тройную заднюю камеру. Устройство может похвастаться основным объективом на 64 МП, широкоугольной камерой на 8 МП и макросенсором на 2 МП. Он работает на чипсете MediaTek Dimensity 800U и имеет до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Кроме того, в телефоне есть поддержка виртуальной оперативной памяти до 3 ГБ.

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4310 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 30 Вт. Он работает на ColorOS 11 на базе Android 11 из коробки.

Источник — Astera.