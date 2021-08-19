Стали известны характеристики Fossil Gen 6

Новые часы Fossil Gen 6, вероятно, будут иметь размеры 44 мм и 42 мм, и они будет предлагать 50-метровую водонепроницаемость. Как видно из изображений, умные часы имеют три кнопки, включая центральную головку на правом краю. На них могут быть браслеты из кожи, ткани или металла.

Они имеют 1,28-дюймовую OLED-панель с разрешением 416 x 416 пикселей и функцией постоянного включения. Часы работают на чипсете Snapdragon Wear 4100+, который оснащен четырехъядерным процессором ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,7 ГГц и графикой Adreno A504. Они имеют 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти.

Fossil Gen 6 могут работать в течение дня без подзарядки. При включенном энергосберегающем режиме их хватит на несколько дней. Полная зарядка умных часов занимает около 1 часа. Часы работают на WearOS, что дает доступ к широкому спектру приложений.

Они оснащены функциями отслеживания состояния здоровья, такими как трекер SpO2, трекер сердечного ритма, монитор сна, сожженные калории, счетчик шагов и т. Д. Просочившиеся рендеры показывают, что у часов будет новый циферблат.

Fossil Gen 6 выйдут в трех версиях для мужчин и женщин. Эти варианты будут доступны в Германии по цене от 299 евро до 329 евро. Они будут доступны для покупки в стране с 27 сентября.

Источник — Astera.