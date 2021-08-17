Стали доступны рендеры предстоящего Moto G50 5G

В июне популярный аналитик Эван Бласс заявил, что телефоны Motorola под кодовыми названиями Lisbon и Saipan выйдут на рынок как Moto G60S и Moto G50 5G соответственно. Motorola анонсировала Moto G50 5G с Snapdragon 480 SoC еще в апреле. Похоже, что может быть еще один G50 5G, нацеленный на определенные рынки, такие как Бразилия. Бласс теперь, похоже, поделился пресс-релизами нового G50 5G.

Как видно из просочившихся рендеров, Moto G50 5G будет оснащен дисплеем с каплевидным вырезом и толстым подбородком. На правом краю устройства, похоже, есть клавиша голосового помощника, качелька регулировки громкости и боковой сканер отпечатков пальцев.

Задняя панель устройства выполнена из пластика, имеющего фактурный вид. В верхнем левом углу находится модуль камеры квадратной формы, в котором находится 48-мегапиксельная основная камера, две вспомогательные камеры и светодиодная вспышка. Его нижний край оснащен аудиоразъемом 3,5 мм, микрофоном, портом USB и решеткой динамика.

Ранее в этом месяце телефон Motorola с номером модели XT2149-1 был одобрен бразильским центром сертификации Anatel. Предполагается, что этим устройством может быть, по слухам, Moto G50 5G. Сертификация может только показать, что он питается от аккумулятора емкостью 4700 мАч. Скорее всего, он будет поддерживать быструю зарядку 20 Вт. В розничную упаковку устройства помимо телефона могут входить наушники и защитный чехол.

Бласс также сообщил, что предстоящий Motorola Moto E20 имеет кодовое название Aruba. В начале этого месяца устройство Motorola с номером модели XT2155 было замечено на сайтах сертификации Bluetooth SIG и TUV Rheinland. Эти списки раскрыли ключевые характеристики, такие как батарея 3760 мАч, поддержка зарядки 10 Вт и Bluetooth 5.0. Ожидается, что это устройство поступит в продажу как Moto E20, но на некоторых рынках оно может появиться как Lenovo K14.

Источник — Astera.