Стала известна цена предстоящего Realme Book

Realme готовится к запуску своего первого ноутбука в Китае 18 августа, а также к запуску Slim-версии Realme Books в Индии. Новая утечка информации о ценах выявила стартовую цену нового ноутбука в Китае.

Согласно отчету, цена ноутбука была обнаружена в офлайн-магазине сегодня (16 августа 2021 года). Магазин рекламировал появление ноутбука на баннере, на котором также была указана стартовая цена новых ноутбуков от китайского производителя смартфонов. Согласно этому рекламному баннеру, Reakme Book будет иметь стартовую цену в 4699 юаней или примерно 725 долларов США. Хотя это не совсем бюджетный ноутбук, цена все же довольно заметна, учитывая технические характеристики.

Realme China недавно подтвердила, что ноутбук будет оснащен 14-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 3: 2, который предлагает разрешение 2K 2160 x 1440 пикселей. Под капотом ноутбук будет оснащен процессором Intel Core i5-1135G7 11-го поколения в сочетании с интегрированной графикой Intel Xe и 16 ГБ оперативной памяти DDR4. Устройство, вероятно, также будет предлагать SSD-накопитель PCIe и также может поддерживать быструю зарядку до 65 Вт. Realme Book — тонкий и легкий ноутбук, его толщина составляет всего 14,9 мм.

Источник — Astera.