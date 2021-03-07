Стала известна цена на профессиональный монитор LG UltraFine OLED Pro 32EP950

Его презентация состоялась в начале года на выставке CES 2021, но тогда производитель рассказал за устройство, но не стал озвучивать на него цену.

Предполагалось, что цена на модель будет очень высокой, но не 4000 евро. Стоимость LG UltraFine OLED Pro 32EP950 раскрыл немецкий источник.



Напомним, LG UltraFine OLED Pro 32EP950 предназначен для профессионалов, занимающихся дизайном и созданием контента.

Монитор получил OLED матрицу с 4К разрешением, ее заявленная контрастность 1 000 000:1. Есть поддержка 99% цветового пространства DCI-P3 и Adobe RGB. Минимальное время отклика пикселя составляет 1 мс.

Подключить монитор к компьютеру можно кабелем USB Type-C, так как порт монитора позволяет подать до 90 Вт энергии.