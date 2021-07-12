Стала известна цена на OPPO Reno6 Pro 5G в Индии

OPPO будет объявлять о Reno6 5G и Reno6 Pro 5G в Индии 14 июля. В преддверии запуска на YouTube появилось видео с распаковкой Reno6 Pro 5G. Оно не только подтверждает основные характеристики смартфона, но и дает представление о том, чего ожидать от его цены.

Видео с распаковкой Reno6 Pro 5G показывает, что оно будет доставлено в сине-черной розничной коробке. Информация, упомянутая на упаковке, показывает, что его номер модели — CPH2249, и он имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Предполагается, что он также поступит в версии с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ .

На розничной коробке также видно, что Reno6 Pro 5G имеет дисплей 16,64 см, двухэлементную батарею емкостью 4500 мАч, 32-мегапиксельную фронтальную камеру, а на задней панели — 64-мегапиксельная + 8- Мегапиксельный + 2-мегапиксельный + 2-мегапиксельный четырехкамерный блок. На видео распаковки можно увидеть телефон в оттенке Aurora.

Помимо поддержки диапазонов GSM и LTE, Reno6 Pro 5G поддерживает несколько диапазонов 5G, таких как n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n77 и n78. Телефон имеет размеры 160 x 73,1 x 7,6 мм и вес 177 граммов. Что касается цены, то в розничной коробке видно, что Reno6 Pro 5G имеет MRP (максимальная розничная цена) в размере 46 990 рупий (~ 631 доллар США) в Индии, что предполагает, что он может стоить около 43000 рупий (~ 577 долларов США) или 44000 рупий (~ 590 долларов) в стране.

В розничную коробку Reno6 Pro 6G входит телефон, чехол TPU, выталкиватель SIM-карты, несколько документов, наушники с разъемом USB-C, кабель USB-C, зарядное устройство SuperVOOC мощностью 65 Вт. Видео с распаковкой также показывает, что устройство оснащено дисплеем S-AMOLED 90 Гц с изогнутыми краями и отверстием, встроенным сканером отпечатков пальцев, защитой Gorilla Glass 5, чипсетом Dimensity 1200 и портретным видео с эффектом боке в качестве одной из основных видеосъемок.

Источник — Astera.