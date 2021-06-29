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Стала известна цена на беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 2

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Накануне в сети были опубликованы качественные рендеры и раскрыты некоторые подробности о новинке, а сегодня источники поделились информацией о предварительной стоимости Samsung Galaxy Buds 2.

Если верить инсайдерам, то новые Samsung Galaxy Buds 2 предложат по цене от 150 до 170 долларов.

Их будут продавать в нескольких цветах, среди которых белый, фиолетовый, зеленый и черный.

Наушникам приписывают аккумулятор на 60 мАч, футляр с батарей на 500 мАч, а также поддержку Bluetooth 5.0, кодеков AAC, SBC, SSC, беспроводную зарядку и сенсорное управление.

В продаже Galaxy Buds 2 должны появится в августе.

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