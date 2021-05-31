Стала известна стоимость новых флагманских наушников Sony WF-1000XM4

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.3 EUR/RUB: 89.38 BTC/USD: 8756.9

1 июля : вторник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

NVIDIA не хочет повторить ошибки Google Stadia с GeForce Now

По словам представителя сервиса GeForce Now, сейчас рассматривается решение об отказе от покупки временных эксклюзивов.

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Колонка эксперта

Эксперты рассказали, как можно сушить утопленный смартфон

Эксперты советуют утопленный смартфон как можно быстрее открыть, вынуть аккумулятор и удалить воду с помощью спирта и зубной щетки.

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Статьи

Обзоры рынков

Стала известна стоимость новых флагманских наушников Sony WF-1000XM4

31.05.2021 22:40

Поклонники настоящих беспроводных наушников в последнее время были в восторге, наблюдая за утечками информации о грядущих флагманских наушниках с шумоподавлением от Sony.

Судя по тому, что мы видели до сих пор, они кажутся лучшими по дизайну, улучшая предыдущую хорошо принятую модель практически во всех отношениях. Последняя утечка показывает цену наушников в евро, и если предположить, что она точна, это довольно много.

Блог Walkman, специализирующийся на аудиооборудовании Sony, сделал несколько снимков экрана словацкого интернет-магазина, в котором был указан WF-1000XM4. Согласно списку, в котором было полное описание наушников как в черной, так и в серой моделях, они будут стоить 279,90 евро. Это около 25 000 рублей.

Стала известна стоимость новых флагманских наушников Sony WF-1000XM4

Согласно предыдущим утечкам, включая полные пресс-материалы, модернизированные WF-1000XM4 имеют новый физический дизайн и звуковой процессор, значительно улучшенное время автономной работы, гораздо меньший корпус, лучшее качество связи в микрофонах, базовую водонепроницаемость, датчики костной проводимости, 360-градусный звук и адаптивное управление звуком для сквозного прослушивания разговоров или объявлений.

Стала известна стоимость новых флагманских наушников Sony WF-1000XM4

Короче говоря, эти крошечные наушники практически переполнены технологиями и функциями — так что, возможно, высокая запрашиваемая цена оправдана. Официальный релиз должен быть со дня на день.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги