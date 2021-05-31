Стала известна стоимость новых флагманских наушников Sony WF-1000XM4

Поклонники настоящих беспроводных наушников в последнее время были в восторге, наблюдая за утечками информации о грядущих флагманских наушниках с шумоподавлением от Sony.

Судя по тому, что мы видели до сих пор, они кажутся лучшими по дизайну, улучшая предыдущую хорошо принятую модель практически во всех отношениях. Последняя утечка показывает цену наушников в евро, и если предположить, что она точна, это довольно много.

Блог Walkman, специализирующийся на аудиооборудовании Sony, сделал несколько снимков экрана словацкого интернет-магазина, в котором был указан WF-1000XM4. Согласно списку, в котором было полное описание наушников как в черной, так и в серой моделях, они будут стоить 279,90 евро. Это около 25 000 рублей.

Согласно предыдущим утечкам, включая полные пресс-материалы, модернизированные WF-1000XM4 имеют новый физический дизайн и звуковой процессор, значительно улучшенное время автономной работы, гораздо меньший корпус, лучшее качество связи в микрофонах, базовую водонепроницаемость, датчики костной проводимости, 360-градусный звук и адаптивное управление звуком для сквозного прослушивания разговоров или объявлений.

Короче говоря, эти крошечные наушники практически переполнены технологиями и функциями — так что, возможно, высокая запрашиваемая цена оправдана. Официальный релиз должен быть со дня на день.