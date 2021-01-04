Стала известна стоимость нового смартфона Xiaomi Mi 10i

5 января китайская компания проведет презентацию нового смартфона Xiaomi Mi 10i, но накануне анонса стало известно, какие конфигурации получит новинка и во сколько ее оценят.

Информация оказалась опубликована на официальном сайте индийского подразделения компании. Как выяснилось, Xiaomi Mi 10i будет представлен в двух конфигурациях по цене от 340 долларов.

Эта стоимость указана за версию с щ6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Будет еще вариант 8/128 ГБ, а ее стоимость составит 385 долларов.

Более доступная модификация смартфона будет продаваться в цвете Atlantic Blue и Pacific Sunrise, а вторую версию предложат только в цвете Midnight Black.

Новый аппарат создавали для индийского рынка. В нем предложат 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, а также процессор Snapdragon 750G.

Модель получит поддержку работы в сетях пятого поколения, аккумулятор на 4 820 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки, а также сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой грани и NFC.

В основной камере Xiaomi Mi 10i главный модуль получит разрешение на 108 Мп.