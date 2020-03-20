Стала известна стоимость доступного флагмана Redmi K30 Pro

Премьерный показ нового смартфона состоится 24 марта, а пока сам бренд, а также инсайдеры постепенно раскрывают подробности.

Грядущая новинка, как оказалось, действительно будет бюджетным флагманом в 2020 году. Судя по опубликованным данным Redmi K30 Pro в Китае получил ценник 465 долларов в эквиваленте.

Более того, первые покупателю будут получать ценные подарки.

Напомним, что в Redmi K30 Pro будет установлен процессор Snapdragon 865, основная камера с четырьмя модулями во главе с 64-Мп датчиком, а также выдвижная фронтальная камера.

Помимо этого аппарат оснастят LPDDR5 и UFS 3.1.