Стала известна разница между Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro

Модели Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro официально еще не представили, но источникам уже удалось выяснить характеристики аппаратов.

Оказалось, что смартфоны будут разными, но их дизайн — одинаковым.

В аппарате Redmi Note 10 будет установлен процессор MediaTek Dimensity 720, а про-версия будет оснащена уже Qualcomm Snapdragon 750G. Также устройства будут отличаться и камерами.

Например, основная камера у младшей версии получит главный модуль на 48 Мп, а у старшей модификации сенсор будет иметь разрешение 108 Мп.

Еще новинкам приписывают разной емкости аккумуляторы, но конкретные цифры по этому поводу пока не приводят.