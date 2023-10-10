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Стала известна причина низкой популярности ОС Windows 11

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Компания Lansweeper проанализировала 33 млн корпоративных ПК и выяснила, что Windows 11 используется только на 8,35% из них. Большинство — 80,5% — работают под управлением Windows 10.

По мнению экспертов, это связано с несоответствием многих устройств высоким системным требованиям Windows 11.

Кроме того, представители бизнеса редко обновляют ПК и зачастую используют корпоративные версии Windows, не переходя на новые.

Переход больших компаний на Windows 11 требует детального плана, на что у менеджеров нет времени. Поэтому многие фирмы пока не мигрировали на последнюю ОС.

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