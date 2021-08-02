Стала известна полная спецификация Samsung Galaxy Watch4 Classic

Samsung Galaxy Watch4 Classic является одной из новых моделей Galaxy Watch, которые будут объявлены на мероприятии Galaxy на следующей неделе. Несмотря на то, что было несколько утечек, включая изображения, спецификации и функции, новая утечка в виде официального листа спецификаций появилась в Интернете.

Спецификация была опубликована в Твиттере лидером @_snoopytech_ и содержит все функции и технические детали 46-миллиметровой версии умных часов.

Galaxy Watch4 Classic 46mm будет иметь 1,36-дюймовый дисплей с разрешением 450 x 450 и 330 пикселей на дюйм. Это полноцветная панель с постоянно включенным дисплеем Super AMOLED, и она будет защищена листом нового стекла Corning Gorilla Glass DX. Часы имеют рейтинг IP68, водонепроницаемость 5 атм и сертификат военного стандарта США: MID STD 810G.

Часы питаются от процессора Exynos W920 с 1,5 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Как и ожидалось, он будет работать под управлением Wear OS с One UI Watch 3.5 поверх. В спецификации указано, что часы будут поставляться с Play Store, Google Maps, Google Pay и Samsung Pay, Google Assistant, Bixby и YouTube Music. Владельцы телефонов Galaxy будут автоматически устанавливать приложения для смартфонов на часы.

Galaxy Watch4 Classic будет иметь Bluetooth 5.0, NFC, двухдиапазонный Wi-Fi, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Gallileo, акселерометр, гироскоп и барометр. Существует также Health Sensor 3, который объединяет в себе датчик PPG, датчик ЭКГ и датчик BIA (анализ импеданса тела). Есть два электрода для ЭКГ и два для анализа тела.

Galaxy Watch4 Classic отслеживает основные функции, такие как количество шагов, шаг, пройденные этажи, частоту сердечных сокращений и сожженные калории, а также более сложные функции, такие как ЭКГ, SpO2 (по запросу и во время сна) и артериальное давление. Также есть анализ состава тела, обнаружение храпа, мониторинг стресса, мониторинг питания, цикл менструации и чистка рук. В спецификации упоминается поддержка автоматического определения более 40 упражнений, автоматический счетчик и тренер по бегу.

Внутри часов установлена ​​батарея емкостью 360 мАч, а в спецификации указано, что полная зарядка займет 1 час 40 минут. Также есть поддержка беспроводной зарядки.

Galaxy Watch4 Classic будет совместим со следующими устройствами Samsung — Galaxy S6 и новее, Galaxy Note8 и новее, серией Galaxy Z и устройствами Galaxy A и J 2016 года и новее. Он также будет работать с Galaxy Buds + и выше. Другие телефоны Android под управлением Android 6.0 и более поздних версий и с оперативной памятью не менее 1,5 ГБ также совместимы.

Источник — Astera.