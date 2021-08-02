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Стала известна полная спецификация Samsung Galaxy Watch4 Classic

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Samsung Galaxy Watch4 Classic является одной из новых моделей Galaxy Watch, которые будут объявлены на мероприятии Galaxy на следующей неделе. Несмотря на то, что было несколько утечек, включая изображения, спецификации и функции, новая утечка в виде официального листа спецификаций появилась в Интернете.

Стала известна полная спецификация Samsung Galaxy Watch4 Classic

Спецификация была опубликована в Твиттере лидером @_snoopytech_ и содержит все функции и технические детали 46-миллиметровой версии умных часов.

Galaxy Watch4 Classic 46mm будет иметь 1,36-дюймовый дисплей с разрешением 450 x 450 и 330 пикселей на дюйм. Это полноцветная панель с постоянно включенным дисплеем Super AMOLED, и она будет защищена листом нового стекла Corning Gorilla Glass DX. Часы имеют рейтинг IP68, водонепроницаемость 5 атм и сертификат военного стандарта США: MID STD 810G.

Стала известна полная спецификация Samsung Galaxy Watch4 Classic

Часы питаются от процессора Exynos W920 с 1,5 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Как и ожидалось, он будет работать под управлением Wear OS с One UI Watch 3.5 поверх. В спецификации указано, что часы будут поставляться с Play Store, Google Maps, Google Pay и Samsung Pay, Google Assistant, Bixby и YouTube Music. Владельцы телефонов Galaxy будут автоматически устанавливать приложения для смартфонов на часы.

Galaxy Watch4 Classic будет иметь Bluetooth 5.0, NFC, двухдиапазонный Wi-Fi, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Gallileo, акселерометр, гироскоп и барометр. Существует также Health Sensor 3, который объединяет в себе датчик PPG, датчик ЭКГ и датчик BIA (анализ импеданса тела). Есть два электрода для ЭКГ и два для анализа тела.

Galaxy Watch4 Classic отслеживает основные функции, такие как количество шагов, шаг, пройденные этажи, частоту сердечных сокращений и сожженные калории, а также более сложные функции, такие как ЭКГ, SpO2 (по запросу и во время сна) и артериальное давление. Также есть анализ состава тела, обнаружение храпа, мониторинг стресса, мониторинг питания, цикл менструации и чистка рук. В спецификации упоминается поддержка автоматического определения более 40 упражнений, автоматический счетчик и тренер по бегу.

Внутри часов установлена ​​батарея емкостью 360 мАч, а в спецификации указано, что полная зарядка займет 1 час 40 минут. Также есть поддержка беспроводной зарядки.

Galaxy Watch4 Classic будет совместим со следующими устройствами Samsung — Galaxy S6 и новее, Galaxy Note8 и новее, серией Galaxy Z и устройствами Galaxy A и J 2016 года и новее. Он также будет работать с Galaxy Buds + и выше. Другие телефоны Android под управлением Android 6.0 и более поздних версий и с оперативной памятью не менее 1,5 ГБ также совместимы.

Источник — Astera.

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