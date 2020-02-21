Стала известна ориентировочная цена Samsung Galaxy M31 с АКБ на 6000 мАч

Характеристики недорого смартфона Samsung Galaxy M31 были опубликованы ранее, а теперь стала известна его цена, но только в Украине.

Смартфон у крупного ритейлера уже доступен для заказа по цене 7500 грн, а по курсу это 19 735 руб.

Приблизительно за такую же стоимость его будут предлагать и в России. Напомним, Samsung Galaxy M31 получит фирменный процессор Exynos 9611, 64 Мп основную камеру и батарею на 6000 мАч.

Габариты смартфона: 159,2 х 75,1 х 8,9 мм, вес 191 г. На рынке Samsung Galaxy M31 будет представлен в красном, черном и синем цвете.

Презентация смартфона намечена на 25 февраля. На ней раскроют все особенности аппарата, и возможно назовут российскую дату старта продаж.