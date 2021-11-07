Стала известна дата запуска Samsung Galaxy S21 FE

В недавнем отчете Sammobile утверждалось, что Samsung Galaxy S21 Fan Edition будет официально представлен на предстоящей выставке Consumer Electronics Show (CES), которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Теперь свежая утечка надежного аналитика Джона Проссера раскрыла точную дату запуска и наличие S21 FE.

По словам Проссера, Samsung проведет мероприятие Unpacked для S21 FE 4 января 2022 года. Ожидается, что он поступит в продажу с 11 января без предварительного заказа. В утечке нет информации о ценах на S21 FE.

Аналитик также сообщил, что серия Galaxy S22 будет анонсирована в 10:00 по восточному времени 8 февраля 2022 года. Предварительные заказы на серию S22, вероятно, начнутся в тот же день. Модельный ряд S22 будет доступен для покупки с 18 февраля.

Слухи, окружающие Galaxy S21 Fan Edition, показали, что он будет оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD + и частотой обновления 120 Гц. В зависимости от рынка он может быть доступен с чипсетом Snapdragon 888 или Exynos 2100. Он может поставляться с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

S21 FE имеет 32-мегапиксельную переднюю камеру, а его настройка задней камеры включает 12-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения, 12-мегапиксельную сверхширокую камеру и 8-мегапиксельную телеобъектив. В нем установлена ​​батарея емкостью 4500 мАч, которая поддерживает зарядку мощностью 25 Вт.

Источник — Astera.