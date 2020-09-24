Названа предполагаемая дата презентации новых iPhone 12

По словам известного лидера Apple Джона Проссера, Apple анонсирует долгожданный iPhone 12 13 октября. Эта дата совпадает с более ранним слухом AppleInsider, чей источник также назвал 13 октября датой, когда Apple анонсирует iPhone 12.

По словам Проссера, Apple анонсирует iPhone 12 на мероприятии 13 октября. Компания начнет принимать предварительные заказы 16 октября, а продажи в магазинах начнутся 23 октября.

Предполагается, что эти даты продажи относятся только к iPhone 12 mini и iPhone 12 Max. Ожидается, что модели Pro будут представлены на мероприятии, но, вероятно, не будут выпущены до ноября.

Выпуск моделей Pro может быть отложен из-за включения LiDAR, а также из-за более сложных источников и производства деталей.

Стратегия объявления одного месяца и выпуска следующего месяца не является чем-то необычным. Apple отложила выпуск iPhone еще в 2017 году, когда в сентябре начала продавать iPhone 8, а месяц спустя — iPhone X. Это случилось снова в 2018 году, когда Apple выпустила XR вскоре после iPhone XS.

Ожидается, что этой осенью Apple выпустит четыре модели iPhone, начиная с 5,4-дюймового iPhone mini. Этот телефон может иметь дизайн, вдохновленный iPhone 4, с камерой с двумя объективами, OLED-дисплеем, возможностью подключения 5G и чипсетом A14 Bionic.

Apple также работает над iPhone 12 Max, который будет аналогичен по характеристикам iPhone mini, но будет иметь 6,1-дюймовый дисплей.

Как и в прошлом, Apple, как сообщается, готовит две модели Pro — 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max. Модели Pro могут добавить сканер LiDAR и камеру с тремя объективами поверх набора микросхем A14, OLED-дисплея и 5G.