В сети появилась первая бета-версия Windows 11

Несколько недель назад Microsoft анонсировала операционную систему Windows 11, и ее можно было установить в виде сборки Dev. Технический гигант из Редмонда выпустил первую бета-версию ОС Windows 11.

Бета-версия Windows 11 доступна для участников программы предварительной оценки Windows. По заявлению компании, бета-версия менее изменчива по сравнению со сборкой Dev и проходит валидацию в Microsoft.

Чтобы протестировать эту новую версию Windows, вам понадобится компьютер, отвечающий требованиям совместимости, установленным Microsoft. Те, кто установил версию Dev, могут переключиться на бета-версию, перейдя в «Настройки»> «Центр обновления Windows»> «Программа предварительной оценки Windows», а затем щелкнув «Выбрать настройки программы предварительной оценки».

Обратите внимание: хотя бета-версии более стабильны, чем выпуски для разработчиков, они все еще нестабильны и могут содержать ошибки, сбои и отсутствующие функции. Поэтому рекумендуется пока не устанавливать Windows 11 на основное устройство.

Операционная система Windows 11 отличается новым пользовательским интерфейсом, включая центрированное меню «Пуск» и дизайн панели задач, закругленные углы, новые звуки и многое другое. В доступной предварительной версии отсутствуют некоторые интересные функции, такие как встроенные приложения и поддержка приложений для Android, но Microsoft добавляет, что они скоро будут протестированы.

Источник — Astera.