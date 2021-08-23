Стал известен предстоящий дизайн Nokia G50 5G

Nokia G50 является одним из предстоящих телефонов от бренда. В отчетах утверждается, что это может быть самый доступный телефон Nokia с поддержкой 5G. G50 случайно появился в официальном промо-ролике, опубликованном в Instagram-аккаунте Nokia Mobile France. Хотя публикации больше нет, люди из NokiaMob.net поделились видеоклипом и снимком экрана с постом в Instagram.

Переведенный текст сообщения в Instagram показывает, что Nokia G50 5G будет предлагать невероятное время автономной работы и будет поддерживать подключение 5G. Для фотографирования он будет оснащен основной камерой на 48 мегапикселей.

В промо Nokia G50 5G можно увидеть в двух цветовых вариантах, таких как Blue и Midnight Sun. На лицевой стороне устройства расположен водяной вырез, а на задней стороне — модуль камеры круглой формы с тремя камерами и светодиодной вспышкой внутри.

Предыдущие отчеты показали, что Nokia G50 5G будет оснащен чипсетом Snapdragon 480 5G. Он может поставляться в вариантах, таких как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища и 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища. Он будет поставляться с предустановленной ОС Android 11. Предполагается, что телефон будет доступен в другом цвете — Forest Black.

Источник — Astera.