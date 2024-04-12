Стал известен наиболее популярный сервис с нейросетями в России

Исследование Brand Analytics показало, что сервис «Шедеврум» от «Яндекса», использующий нейросеть YandexART для генерации изображений и видео, стал самым упоминаемым в социальных медиа российским сервисом, использующим нейросети.

За первый квартал 2024 года «Шедеврум» получил 201,2 тыс. упоминаний, что связывается с анонсами новых возможностей, включая обработку собственных фотографий при помощи нейросети.

Отечественные разработки, такие как MidJourney и языковая модель YandexGPT, также получили значительное количество упоминаний.

Исследование также показало, что сценарий с генерацией текста с помощью нейросетей был самым обсуждаемым в русскоязычных социальных медиа, составляя 43% от общего числа упоминаний генеративных нейронных сетей в период с апреля 2023 по март 2024 года.

Генерация картинок занимала второе место с 40% упоминаний, генерация видео составляла 16%, а генерация аудио была наименее обсуждаемой темой.