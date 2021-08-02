Стал известен дизайн Realme Book перед его запуском

Realme Book, первый ноутбук от Realme, может быть выпущен в этом месяце. В преддверии запуска компания сообщит особенности его дизайна. Ожидается, что генеральный директор Realme Мадхав Шет раскроет некоторую информацию о Realme Book в предстоящем 28- м выпуске видео Ask Madhav на YouTube. Перед появлением видео Шет показал дизайн ноутбука через истории из Instagram.

Приведенное ниже изображение, которым поделился Шет, демонстрирует синий вариант Realme Book. В недавней утечке утверждалось, что синяя версия ноутбука будет называться Real Blue. Ожидается, что устройство также поступит в других цветах, таких как Real Red и Real Apricot. Изображение также предполагает, что ноутбук может поставляться с поддержкой наклона на 150 градусов.

Недавние отчеты показали, что Realme Book имеет 14-дюймовый экран с соотношением сторон 3: 2. Ожидается, что он появится на процессорах Core i5 и Core i3 11- го поколения. Он будет поставляться с предустановленной ОС Windows 10 и, как подтверждено, получит обновление до Windows 11.

Ноутбук будет оснащен шикарной клавиатурой. Его кнопка питания также будет работать как считыватель отпечатков пальцев. Точный размер его батареи пока неизвестен. Однако сертификация 3C в Китае показала, что он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 65 Вт. Ноутбук, вероятно, будет поставляться с несколькими портами, такими как порт USB-A, пара портов USB-C, аудиоразъем 3,5 мм и порт для зарядки. Скорее всего, он будет стоить около 540 долларов.

Источник — Astera.