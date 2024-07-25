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Сроки выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2 вновь перенесли

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Разработчики из GSC Game World анонсировали новый сдвиг даты выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на 20 ноября 2024 года.

Это уже не первое изменение в релизе проекта, который в последний раз переносили на 5 сентября.

В официальном аккаунте игры в социальной сети X появилось сообщение о необходимости дополнительного времени для исправления технических проблем и ошибок в игре, сопровожденное небольшим трейлером.

Наряду с сообщением о переносе сроков выхода игры, разработчики анонсировали новые подробности, которые хотят раскрыть в следующем месяце.

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