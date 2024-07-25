Сроки выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2 вновь перенесли

Разработчики из GSC Game World анонсировали новый сдвиг даты выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на 20 ноября 2024 года.

Это уже не первое изменение в релизе проекта, который в последний раз переносили на 5 сентября.

В официальном аккаунте игры в социальной сети X появилось сообщение о необходимости дополнительного времени для исправления технических проблем и ошибок в игре, сопровожденное небольшим трейлером.

Наряду с сообщением о переносе сроков выхода игры, разработчики анонсировали новые подробности, которые хотят раскрыть в следующем месяце.