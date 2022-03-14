Сроки доставки предварительного заказа на iPhone SE 5G перенесены на конец марта

Apple в пятницу открыла предварительные заказы на новый iPhone SE третьего поколения с возможностью подключения 5G через свой веб-сайт и приложение Apple Store , и с тех пор расчетные сроки доставки для некоторых конфигураций в Соединенных Штатах перенесены на конец марта.

Предварительные заказы на все конфигурации ‌iPhone SE‌ открыты с ориентировочной датой доставки 18 марта, но клиентам в Соединенных Штатах, заказывающим любую версию ‌iPhone SE‌, теперь приходится ориентировочное окно доставки 29 марта или 28 марта, если дополнительные расходы на доставку оплачиваются. Все конфигурации ‌iPhone SE‌ будут доступны для получения в магазине в день запуска 18 марта, но для некоторых конфигураций запасы могут закончиться довольно быстро.

В пятницу Apple также начала принимать заказы на новый iPad Air , который на момент написания этой статьи остается доступным для доставки в день запуска 18 марта.