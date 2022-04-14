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Сроки доставки некоторых моделей MacBook Pro значительно увеличены из-за карантина в Китае

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По словам аналитика Apple Минг-Чи Куо , дорогие модели MacBook Pro имеют увеличенные сроки поставки из-за нехватки компонентов и продолжающихся блокировок в Китае, вызванных глобальной пандемией.

Сроки доставки некоторых моделей MacBook Pro значительно увеличены из-за карантина в Китае

В онлайн- магазине Apple Store поставки M1 Max и нестандартных M1 Pro 14- и 16-дюймовых MacBook Pro откладываются до конца мая или начала июня, а самовывоз в магазине недоступен до июня.

Apple может более подробно рассказать о проблемах своей цепочки поставок во время объявления о доходах за второй квартал 2022 года, которое должно состояться в четверг, 28 апреля. Помимо задержек с доставкой MacBook Pro, Apple также наблюдает задержки для Mac Studio с чипами M1 Ultra и некоторые модели Mac Pro на базе процессоров Intel.

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