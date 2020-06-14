Изменение средней стоимости смартфонов компании Samsung в большую сторону связано с тем, что флагманские аппараты производителя с каждым годом дорожают.

Например, флагманский Samsung Galaxy S20 Ultra обходится покупателям уже в 1,4 тыс. долларов, а у компаний Xiaomi и OnePlus флагманы уже имеют ценники почти 1 тыс. долларов.

В связи с тем, что подобные устройства пользуются спросом на рынке, средняя цена смартфонов Samsung достигла максимума за шесть лет по итогам первого квартала 2020 года.

В отчетный период средняя цена одного смартфона компании составила 300 долларов, а это самый высокий показатель для компании за последние шесть лет.

В прошлом году, средняя стоимость смартфона Samsung была 292 доллара, а по итогам года – 247 долларов.