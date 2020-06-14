Средняя цена смартфонов Samsung достигла максимума за шесть лет

Меню
Поиск

USD/RUB: 69.12 EUR/RUB: 78.52 BTC/USD: 8756.9

15 июля : понедельник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Средняя цена смартфонов Samsung достигла максимума за шесть лет

14.06.2020 20:29

Изменение средней стоимости смартфонов компании Samsung в большую сторону связано с тем, что флагманские аппараты производителя с каждым годом дорожают.
Например, флагманский Samsung Galaxy S20 Ultra обходится покупателям уже в 1,4 тыс. долларов, а у компаний Xiaomi и OnePlus флагманы уже имеют ценники почти 1 тыс. долларов.

В связи с тем, что подобные устройства пользуются спросом на рынке, средняя цена смартфонов Samsung достигла максимума за шесть лет по итогам первого квартала 2020 года.

В отчетный период средняя цена одного смартфона компании составила 300 долларов, а это самый высокий показатель для компании за последние шесть лет.

В прошлом году, средняя стоимость смартфона Samsung была 292 доллара, а по итогам года – 247 долларов.

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги