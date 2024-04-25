Среднебюджетный игровой Infinix GT 20 Pro полностью рассекречен до премьеры 2 мая

Infinix подтвердила, что 2 мая в Малайзии будет представлен игровой смартфон среднего класса Infinix GT 20 Pro. Вместе с анонсом появились полные спецификации и официальные рендеры GT 20 Pro.

Согласно информации, GT 20 Pro будет оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном FHD+ с частотой обновления 144 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Смартфон будет использовать визуальный процессор Pixelworks X5 Turbo и два динамика JBL для улучшения игрового опыта. Он также будет иметь защиту от пыли и воды класса IP54 и размеры около 164 x 75 x 8,15 мм.

GT 20 Pro будет работать на чипсете Dimensity 8200 Ultimate и будет доступен в двух вариантах оперативной памяти: 8 ГБ и 12 ГБ. Оба варианта будут иметь 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт также будет включен в комплектацию.

Смартфон будет работать на операционной системе Android 14 с пользовательским интерфейсом Infinix XOS 14. На передней панели будет установлена 32-мегапиксельная селфи-камера, а на задней панели будет представлена 108-мегапиксельная основная камера с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS) и две вспомогательные камеры разрешением 2 мегапикселя.

Предполагается, что Infinix GT 20 Pro будет стоить около 270 долларов.