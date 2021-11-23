Среди финалистов фестиваля HSE FEST (18+) объявлен ТОП-3 лучших стартапов

11 ноября 2021 года на площадке Петербургского международного инновационного форума состоялся финал третьего Всероссийского фестиваля университетских технологических проектов HSE FEST, организованного НИУ «Высшая школа экономики» – Санкт-Петербург. Генеральный партнер фестиваля – ПАО «Ростелеком». Операторами фестиваля выступили Технопарк Санкт-Петербурга и Ассоциация промышленного туризма Северо-Запад. Первые три места заняли проекты Myofit (Московский государственный университет им. Ломоносова), Сирин (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина) и ArcFusion (Воронежский государственный технический университет).

Дмитрий Земцов, проректор НИУ ВШЭ, так описал фестиваль: «HSE FEST в этом году получился самым масштабным, он вызвал огромный интерес у участников. Что важно, подавляющее большинство проектов, приславших заявки, ориентируются не только на то, что интересно им самим, но и на то, какие запросы они получают по итогам изучения рынка. Недаром к мероприятию привлечено такое количество менторов, отраслевых специалистов и представителей корпораций. Ведь для начинающих проектов главное – понимать запрос рынка и научиться отвечать на него профессионально и оперативно, с чем, в свою очередь, помогают менторы и эксперты. Большинство проектов готовы к полноценному функционированию в реалиях российского бизнеса, а это означает, что запрос рынка ими услышан и отработан».

Всего в этом году в фестивале приняли участие 567 команд из 211 вузов, 67 субъектов РФ, 7 различных стран.

Финальные питчи предваряла пленарная дискуссия «Для танго нужны двое. Как стартапам эффективно работать с органами власти, бизнесом, вузами и институтами развития?», которую модерировал Филипп Казин, советник НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. Экспертами дискуссии выступили:

Александр Айвазов (вице-президент по развитию бизнеса ПАО «Ростелеком»);

Александр Вайно (руководитель Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив);

Александр Ведехин (заместитель директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности МИНОБРНАУКИ);

Дмитрий Земцов (проректор НИУ ВШЭ);

Игорь Рождественский (соучредитель и член Правления Ассоциации брокеров инноваций и технологий);

Любовь Симонова-Емельянова (директор проектного офиса развития технологий ПАО «Ростелеком»);

Андрей Соколов (генеральный директор АО «Технопарк Санкт-Петербурга»);

Кирилл Соловейчик (председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга).

Эксперты обсудили вопросы, связанные с созданием единой платформы поддержки стартапов в России, состоянием современной инновационной экосистемы в стране, функционированием университетских стартапов в рамках этой экосистемы, а также наиболее значимых для стартапов форм взаимодействия с институтами развития, бизнесом и органами власти.

Приветствуя участников фестиваля от лица президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского, Александр Айвазов, вице-президент по развитию бизнеса ПАО «Ростелеком», сказал: «Мы рады, что стоим у истоков этого мероприятия: с первого же года существования HSE FEST мы поддерживаем его. Самое главное, что хочется отметить: уровень проектов значительно растет из года в год. И сегодня на этом фестивале он несравнимо выше, чем в предыдущие годы. Мы очень рассчитываем на то, что планка будет только повышаться, и уже в следующий раз мы увидим еще больше проектов, готовых к выходу на рынок и внедрению в экосистему инноваций. А если в параллели у нас получится реализовать точечный профессиональный подход в коммуникации между вузами, государственными институтами и бизнесом, мы получим блестящий результат в виде успешных технологических проектов».

Победителем стал проект Myofit из Москвы, представивший жюри свою разработку: умный костюм с сенсорами и мобильное приложение для повышения эффективности спортивных тренировок. Второе место занял проект «Сирин»: сервис с искусственным интеллектом для создания умного двора. Топ-3 замыкает ArcFusion с проектом металлического 3D-принтера, совмещающего в себе функцию наплавки и механической обработки (фрезеровки).

Кроме победителей отдельно были отмечены и другие проекты, не вошедшие в топ-3. Они получили специальные призы от организаторов и партнеров фестиваля: Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ, Газпром нефть Шельф и Энерготехнохаб Санкт-Петербург, Bosch, группы компаний Хабилект, GlobalTech IP.

На мероприятии зарегистрированные посетители смогли стать свидетелями питч-сессии финалистов, принять участие в круглых столах и мастер-классах от партнеров фестиваля, а также обзавестись новыми деловыми партнерами на площадке для нетворкинга в гибридном режиме.

Один из призеров фестиваля, Алексей Сухочев из проекта ArcFusion, подчеркнул: «Я, как университетский человек, могу сказать, что в России почему-то не очень принято верить в то, что в университетах в принципе могут быть стартапы. В нашей стране проходит огромное количество мероприятий, конкурсов, фестивалей для стартапов, но то, что делает Высшая школа экономики, доказывает: вузы могут быть местом, где делают свои первые шаги молодые технологические предприниматели. Фестиваль – это уникальная площадка, где именно университетские стартапы могут продемонстрировать свои успехи и подтвердить свою привлекательность для инвесторов и индустриальных партнеров».

Материал подготовлен с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Для справки: Всероссийский фестиваль университетских технологических проектов HSE FEST— это ежегодное событие для университетских предпринимателей, которые могут получить поддержку со стороны опытных и успешных бизнесменов и корпораций, приобрести новые знания, привлечь внимание потенциальных инвесторов и выиграть денежный приз на развитие своего дела.

Фестиваль состоялся в рамках «Года науки и технологий» при поддержке Минобрнауки РФ, Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, а также Фонда президентских грантов.