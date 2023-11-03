Сразу 7 российских банков попали под санкции США, нужно скачивать приложения

В связи с введением нового пакета санкций со стороны США, несколько российских банков оказались в списке санкционных компаний. Среди них находятся: «Русский Стандарт», «Хоум банк», «Почта Банк», «Абсолют», «Всероссийский банк развития регионов», «Бланк» и «Русский региональный банк».
Когда банк попадает под санкции, его карты приложения удаляются из зарубежных магазинов приложений. Чтобы быть готовым к такой ситуации, рекомендуется сейчас скачать приложения этих банков из App Store или Google Play, даже если вы не являетесь их клиентом.
Возможно, в будущем вам понадобятся эти приложения, когда вы этого не ожидаете.
Некоторые банки получили разные последствия от санкций:
- У «Русского Стандарта» карты UnionPay перестанут работать с 3 ноября 2023 года.
- Для «Абсолюта» санкции не повлияют на работу банка.
- «Почта Банк» рекомендует клиентам, находящимся за рубежом, снять наличные средства с карты.
- «Бланк» не пострадает от санкций, так как у банка нет зарубежных активов.