Сразу 7 российских банков попали под санкции США, нужно скачивать приложения

В связи с введением нового пакета санкций со стороны США, несколько российских банков оказались в списке санкционных компаний. Среди них находятся: «Русский Стандарт», «Хоум банк», «Почта Банк», «Абсолют», «Всероссийский банк развития регионов», «Бланк» и «Русский региональный банк».

Когда банк попадает под санкции, его карты приложения удаляются из зарубежных магазинов приложений. Чтобы быть готовым к такой ситуации, рекомендуется сейчас скачать приложения этих банков из App Store или Google Play, даже если вы не являетесь их клиентом.

Возможно, в будущем вам понадобятся эти приложения, когда вы этого не ожидаете.

Некоторые банки получили разные последствия от санкций: