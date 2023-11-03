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Сразу 7 российских банков попали под санкции США, нужно скачивать приложения

Автор На чтение 1 мин Просмотров 50 Опубликовано

В связи с введением нового пакета санкций со стороны США, несколько российских банков оказались в списке санкционных компаний. Среди них находятся: «Русский Стандарт», «Хоум банк», «Почта Банк», «Абсолют», «Всероссийский банк развития регионов», «Бланк» и «Русский региональный банк».

Когда банк попадает под санкции, его карты приложения удаляются из зарубежных магазинов приложений. Чтобы быть готовым к такой ситуации, рекомендуется сейчас скачать приложения этих банков из App Store или Google Play, даже если вы не являетесь их клиентом.

Возможно, в будущем вам понадобятся эти приложения, когда вы этого не ожидаете.

Некоторые банки получили разные последствия от санкций:

  • У «Русского Стандарта» карты UnionPay перестанут работать с 3 ноября 2023 года.
  • Для «Абсолюта» санкции не повлияют на работу банка.
  • «Почта Банк» рекомендует клиентам, находящимся за рубежом, снять наличные средства с карты.
  • «Бланк» не пострадает от санкций, так как у банка нет зарубежных активов.
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