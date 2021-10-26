Сравнение камер: iPhone 13 Pro Max и Pixel 6 Pro

Вскоре после запуска новых моделей iPhone 13 в сентябре Google представила Pixel 6 и Pixel 6 Pro, свои последние флагманские устройства, которые обладают широким набором функций и стоят 599 и 899 долларов соответственно. Мы выбрали Pixel 6 Pro, который имеет самую продвинутую систему объективов, и подумали, что сравним его с iPhone 13 Pro Max, чтобы увидеть сходства и различия между двумя камерами смартфонов.

IPhone 13 Pro‌ Max включает в себя 12-мегапиксельные широкоугольные, сверхширокоугольные и телеобъективы, всего три варианта объектива, что аналогично настройке объектива, предлагаемой Pixel 6 Pro. Он оснащен 50-мегапиксельной широкоугольной камерой, 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 48-мегапиксельным телеобъективом, который поддерживает 4-кратный оптический зум, более широкий диапазон, чем 3-кратный оптический зум, предлагаемый iPhone 13 Pro‌ Max.

С такими продвинутыми камерами смартфонов и iPhone 13 Pro, и Pixel 6 Pro делают невероятные фотографии, и часто нет большой разницы в качестве только потому, что они оба предлагают отличные варианты камеры. Есть некоторые небольшие различия, из-за которых вы можете предпочесть одно другому, но даже от изображения к изображению эти различия могут различаться.

Вы заметите, что время от времени Pixel 6 Pro теплее и естественнее, чем iPhone , что в первую очередь зависит от неба. Apple стремится сделать небо очень синим, что выглядит поразительно, но не всегда соответствует действительности. Также есть различия в светлых и темных участках: «iPhone» имеет тенденцию терять немного черных тонов, а пиксель имеет тенденцию к большей экспозиции для светлых участков.

Нет большой разницы со сверхширокоугольными объективами, а для телефото Google Pixel 6 Pro может быть немного резче (и он может увеличивать масштаб), но он не пропускает столько света, как iPhone 13 Pro‌ Max. телеобъектив, поэтому при съемке источников света слишком много бликов.

«IPhone» выигрывает, когда дело доходит до фотографий в ночном режиме , и в нашем тестировании он был намного лучше в сохранении деталей и точном воспроизведении цвета. У него также не было такой большой проблемы с бликами от источника света, как у Pixel 6 Pro.

Что касается портретного режима, Pixel 6 Pro дает лучшие фотографии. Объекты резче и четче, с сохранением большего количества деталей, и это дает великолепное боке. Нельзя сказать, что изображения в портретном режиме «iPhone» нехорошие, но у Google, похоже, есть более совершенные программные алгоритмы для обнаружения краев.

IPhone от Apple почти всегда обеспечивает лучшее видео по сравнению со смартфонами Pixel, и это по-прежнему верно, но Google улучшил качество изображения и стабилизацию. Pixel 6 Pro может снимать приличное видео, но «iPhone 13 Pro» Max лучше, особенно с поддержкой Cinematic Mode и ProRes.

Google также встроил некоторые изящные функции в свою камеру Pixel 6 Pro. Есть Magic Eraser, который может использовать чип Tensor внутри, чтобы стирать объекты, которые вам не нужны с фотографии, и он работает очень хорошо, так что это отличный вариант, если он доступен изначально.

Таким образом, и Pixel 6 Pro, и ‌iPhone 13 Pro‌ Max имеют свои плюсы и минусы, когда дело доходит до качества камеры, и на самом деле различия незначительны. Это невероятно продвинутые камеры для смартфонов, и вы не будете разочарованы ни одной из них.